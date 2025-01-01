Выборы ректора Пермского педагогического университета состоятся в июле На пост руководителя вуза претендуют три кандидата Поделиться Твитнуть

Пресс-служба ПГГПУ

Как рассказали «Новому компаньону» в пресс-службе Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета (ПГГПУ), в апреле была запущена процедура выборов ректора вуза. За это время учёный совет ПГГПУ принял основные документы, состав комиссии по выборам, а также список кандидатур. Сами выборы предстоят в июле.

«В список претендентов на должность ректора Пермского педагогического на данный момент входят три кандидата, утверждённые учёным советом университета: Константин Егоров, Ирина Власова и Дмитрий Шмуратко», — отметили в вузе.

Следующий этап — участие кандидатов в заседании аттестационной комиссии учредителя, Министерства просвещения РФ, презентация программ университетскому сообществу. Финальным этапом станет конференция работников и обучающихся: она должна состояться ориентировочно в начале июля этого года. Там планируется выбрать ректора университета.

После этого решение университетского сообщества далее отправится в Министерство просвещения России.

Отметим, из трёх кандидатов, которые подали заявки на участие, есть действующий ректор вуза, кандидат исторических наук, доцент Константин Егоров. Двое других — доцент кафедры высшей математики и методики обучения математике, и.о. начальника научного отдела кандидат педагогических наук Ирина Власова и декан исторического факультета кандидат исторических наук, доцент Дмитрий Шмуратко.

Напомним, в ноябре 2020 года Министерство просвещения РФ назначило ректором ПГГПУ Константина Егорова, который с 2019 года был руководителем вуза в статусе врио. Согласно приказу, опубликованному на сайте университета, его назначили на должность ректора до ноября 2025 года.

Егоров ранее занимал должность проректора по учебной работе ПГГПУ, и был назначен и.о. ректора университета летом прошлого года, после того как Минобр РФ не продлил полномочия Андрея Колесникова, возглавлявшего вуз с 2001 года.

В июне 2023 года Егоров стал председателем регионального Совета ректоров в Пермском крае.

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