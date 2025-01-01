Алёна Бронникова Срок строительства логистического парка «Дружба.Пермь» сместили на три года Объём вложений вырос почти в два раза Поделиться Твитнуть

Совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае поддержал изменения в проект строительства индустриально-логистического парка «Дружба.Пермь» во Фролах. Решение было принято на заседании 26 июня.

Так, срок реализации проекта сместился на три года — с 2028-го на 2031-й, общий объём инвестиций вырос почти в два раза — с 2,4 до 4,3 млрд руб. Площадь будущего комплекса составит 55 тыс. кв. м. Количество новых создаваемых рабочих мест — 20.

Инвестпроект получил статус приоритетного в 2024 году. Возведением объекта занимается ООО Специализированный застройщик «Синергия» из Екатеринбурга. Присвоение статуса позволило инициаторам получить три земельных участка общей площадью 36 га и освобождение от уплаты налога на пять лет.

По условиям, инициатор также должен заключить соглашение о взаимодействии с администрацией Пермского муниципального округа и не позднее 30 июля 2025 года оказать содействие по созданию в округе проекта открытого футбольного поля размером 90х60 м.

В марте на сайте объявлений появилась информация о продаже на территории строящегося парка «Дружба.Пермь» двух складских помещений на 1,2 млрд руб. Также были опубликованы объявления о сдаче в аренду помещений площадью 30 тыс. кв. м за 29,2 млн руб. в месяц и 15 тыс. кв. м за 175,5 млн руб. в год.

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