В строящемся логистическом парке Перми продают склады на сумму 1,2 млрд рублей Завершить объект планируют к 2028 году Поделиться Твитнуть

В строящемся во Фролах индустриально-логистическом парке «Дружба.Пермь» на продажу выставлены два складских помещения на общую сумму 1,2 млрд руб. Объявления были размещены на сайте «Авито».

Стоимость помещения площадью 10 тыс. кв. м оценили в 800 млн руб., помещение площадью 5 тыс. кв. м предлагают приобрести за 400 млн руб. Общая площадь здания — 40 тыс. кв. м, высота хранения — до 12 м, нагрузка на полы — 8 тонн/кв. м, в здании есть возможность установить кран-балки до 5 тонн.

Реализацией объектов занимается компания Алексея Судакова Sudаkov Group. В объявлении отмечается, что будущий кoммеpчeский пapк объединит фoрматы Light Industriаl и Вig Вox c общeй плoщадью зacтpойки 120 тыс. кв. м нa территoрии 36 га.

Компания также опубликовала на сайте объявление о сдаче в аренду помещения площадью 30 тыс. кв. м стоимостью 29,2 млн руб. в месяц. Ещё одно объявление о сдаче в аренду склада было опубликовано ранее, но в данный момент снято с публикации. Компания предлагала помещение размером 15 тыс. кв. м за 11,7 тыс. руб./кв. м в год (175,5 млн руб. в год).

Sudakov Group занимается реализацией коммерческой и индустриальной недвижимости в России и странах ЕАЭС, по данным ЕГРЮЛ, основной вид деятельности — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Компания выступает стратегическим консультантом R1 Development по созданию логистических парков «Дружба» в Прикамье, Татарстане и Хабаровском крае.

Власти Прикамья в 2024 году подписали инвестиционное соглашение о строительстве комплекса во Фролах с екатеринбургским ООО СЗ «Синергия» (входит в R1 Development). Проекту был присвоен статус «приоритетного инвестиционного». В октябре Росимущество предоставило «Синергии» в аренду участок площадью 9,7 га возле Фролов в Пермском муниципальном округе.

По данным инвестиционного портала Пермского края, объём инвестиций оценивается в 2,4 млрд руб. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2027 и 2028 годах. В результате реализации проекта будут созданы 20 новых рабочих мест.

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