Росимущество передало земельный участок для логистического парка «Дружба.Пермь» Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2027 и 2028 годах Поделиться Твитнуть

ТУ Росимущества в Пермском крае предоставило в аренду ООО СЗ «Синергия» из Екатеринбурга земельный участок площадью 9,7 га возле Фролов в Пермском муниципальном округе для реализации проекта индустриально-логистического парка «Дружба.Пермь», сообщается на сайте ведомства.

Инвестпроект получил статус приоритетного в мае 2024 года. Инвестиционные затраты на его реализацию составят 2,4 млрд руб. Общая площадь логистического комплекса превысит 50 тыс. кв. м.

Всего присвоение статуса ПИП позволит инициаторам получить три земельных участка общей площадью 36 га, находящихся в федеральной и региональной собственности. Также компания сможет претендовать на получение льготы по налогу на имущество организаций. Она предусмотрена для компаний, развивающих логистику в Пермском крае. Речь идёт об освобождении от уплаты налога на пять лет.

На участках предусмотрено размещение логистических и производственных помещений, а также объектов социальной инфраструктуры, включая медицинские и учебные центры.

Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2027 и 2028 годах.

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