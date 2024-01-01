Во Фролах построят индустриально-логистический парк «Дружба. Пермь» Инвестпроекту присвоен статус «приоритетный» Поделиться Твитнуть

Возле Фролов в Пермском муниципальном округе может появиться новый индустриально-логистический парк «Дружба. Пермь». Инициатор проекта — компания «Синергия» из Екатеринбурга. На Совете по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае, который прошёл в рамках XV регионального форума «Дни пермского бизнеса», этому проекту присвоили статус «приоритетный».

Общая площадь логистического комплекса — 55 тыс. кв. м, ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2027 и 2028 годах. В проект бизнес собирается инвестировать 2,4 млрд руб.

«Пермский край предоставляет нам возможности для развития. Хочется отметить, что компаниям, развивающим логистику, здесь оказывают существенную поддержку и сопровождают проекты на всех этапах их реализации», — цитирует директора по строительству ООО СЗ «Синергия» Сергея Яна пресс-служба краевого правительства.

Присвоение статуса ПИП позволит инициаторам строительства получить три земельных участка общей площадью 36 га. Также компания сможет претендовать на получение льготы по налогу на имущество организаций. Она предусмотрена для компаний, развивающих логистику в Пермском крае. Речь идёт об освобождении от уплаты налога на пять лет.

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