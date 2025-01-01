В селе Пермского края нашли артефакты времён Гражданской войны Среди них — монета и гильзы Поделиться Твитнуть

Пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

В с. Суда Уинского округа Пермского края случайно нашли старинные артефакты времён Гражданской войны. Об этом сообщает краевое Законодательное собрание.

Старинные предметы — монету 1923 года и гильзы времён Гражданской войны — обнаружила съёмочная группа во время съёмок фильма «Путешествие по Пермскому краю». Планируется, что предметы передадут в музей краевого парламента.

Пресс-служба Законодательного собрания Пермского края





Артефакты находились недалеко от села, у Иренских скал — именно на них в период с декабря 1918-го по июнь 1919 года располагались окопы армии Колчака.





В парламенте Прикамья отмечают, что в основу фильма войдёт эта история. Кроме того, в его основу лёг авторский маршрут победителей конкурса ЗС Прикамья «Путешествие по Пермскому краю». Его инициатор — спикер краевого парламента Валерий Сухих.





В ЗС добавили, что новый сезон фильмов о путешествии по Прикамью начнётся 5 июля.





Ранее «Новый компаньон» писал, что пермские археологи на средневековом памятнике Антыбары в Чусовском округе обнаружили около 40 предметов XIII века, древние находки периода раннего мезолита, а также следы «чёрных копателей», разграбивших могильник.

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