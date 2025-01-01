Алёна Бронникова Археологи из Перми проводят раскопки на средневековом памятнике в Чусовском округе До древнего некрополя добрались «чёрные копатели» Поделиться Твитнуть

Пермские археологи проводят раскопки на средневековом памятнике Антыбары в Чусовском округе. На этой территории жили предки современных коми-пермяков. Как сообщают «Вести-Пермь», археологи работают по восемь часов в день.

Археологи нашли около 40 предметов, большая часть которых относится к XIII веку, однако есть и более древние находки, относящиеся к периоду раннего мезолита. Среди артефактов оказалась и раковина каури, встречающаяся обычно на побережье Индийского океана.

Кроме того, археологи заметили следы «чёрных копателей», разграбивших могильник. Об этом свидетельствуют некоторые человеческие останки, которые лежали не в анатомическом порядке, а скоплениями.

«Когда такие работы несанкционированные проводятся, конечно, «чёрные копатели» не отмечают глубину, не наносят эти находки на план. Находки эти уходят в частные коллекции, они недоступны музейному фонду. И понятно, что такими работами памятник разрушается», — отметил научный сотрудник Пермского федерального исследовательского центра Андрей Смертин.

Рядом с раскопками в палатке организована камеральная лаборатория, где специалисты расчищают обнаруженные артефакты. Продолжительность экспедиции составит 12 дней.

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