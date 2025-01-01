В Минтербезе высказались об угрозе атак на Пермь беспилотников ВСУ Поделиться Твитнуть

Власти Пермского края не намерены вводить особые меры безопасности в связи с атакой дронов на соседнюю Удмуртию. Об этом сообщил порталу 59.ru временно исполняющий обязанности министра территориальной безопасности региона Альберт Марданов.

Он подчеркнул, что для жителей Пермского края опасности нет, все экстренные службы функционируют в обычном режиме.

Напомним, утром 1 июля украинские беспилотники нанесли удар по одному из промышленных объектов в Ижевске. Есть погибшие и раненые, об этом заявил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов. На месте работают оперативные службы, медики и психологические службы. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Информация о том, какой именно объект подвергся нападению, не раскрывается. Официальных данных о числе пострадавших пока нет. Предварительно, инцидент унёс жизни троих человек, состояние семерых оценивается как крайне тяжёлое, ещё 17 получили травмы средней степени тяжести.

«Выражаю искренние соболезнования семьям погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Удмуртия, мы с вами!» — написал в своём Telegram-канале Дмитрий Махонин.

Напомним, Ижевск находится от Перми по прямой на расстоянии 221 км, а по трассе — 284 км.

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