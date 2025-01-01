Губернатор Прикамья выразил соболезнования жителям Ижевска, подвергшегося атаке БПЛА В городе есть погибшие и раненые Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Во вторник, 1 июля, в Ижевске одно из предприятий подверглось атаке вражеских беспилотников. Если погибшие и раненые, об этом заявил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

На месте работают оперативные службы, медики и психологические службы. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

«Выражаю искренние соболезнования семьям погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Удмуртия, мы с вами!» — написал в своём Telegram-канале Дмитрий Махонин.

Официальных данных о числе пострадавших пока нет. Согласно сведениям Telegram-канала Baza, инцидент унёс жизни троих человек, состояние семерых оценивается как крайне тяжелое, ещё семнадцать получили травмы средней степени тяжести.

Информация о том, какой именно объект подвергся нападению, не раскрывается.

Ижевск находится от Перми по прямой на расстоянии 221 км, а по трассе — 284 км.

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