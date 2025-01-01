Алёна Бронникова Владимир Михасёнок продлил контракт с пермским «Молотом» Состав команды он пополнил в сезоне 2024/25 Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

Нападающий Владимир Михасёнок продлил контракт с пермским ХК «Молот» на следующий сезон. Об этом 30 июня сообщили в пресс-службе команды.

«Владимир Михасёнок остаётся в "Молоте". В минувшем сезоне 27-летний форвард провёл в составе пермского клуба 30 матчей, в которых набрал 20 (9+11) баллов за результативность при показателе полезности "+1"», — сообщается в соцсетях клуба.

Ранее также сообщалось, что с «Молотом» подписали пробные контракты хоккеисты «молодёжки нападающий» Михаил Казаков и защитник Никита Соколов. Последний является воспитанником ярославской школы хоккея, выступал за команды системы ярославского «Локомотива». Дебютировал в OLIMPBET Молодёжной хоккейной лиги в составе МХК «Молот» в сезоне 2023/24. В рамках МХЛ он провёл 106 матчей, в которых набрал 23 (6+17) балла за результативность при показателе полезности «-13».

Владимир Михасёнок пополнил состав «Молота» в декабре 2024 года. Он выступал в московских «Крыльях Советов», «Центре», «Руси» и «Капитане» из Ступино. В МХЛ представлял «Чайку», «Амурских тигров» и «Крылья Советов», в КХЛ — хабаровский «Амур», нижегородское «Торпедо» и владивостокский «Адмирал», в OLIMPBET ВХЛ — ОРДЖИ (Пекин), «Ладу», АКМ и питерское «Динамо».

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