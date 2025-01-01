Алёна Бронникова Нападающий из пермского МХК «Молот» подписал пробный контракт с основным клубом За Пермь Михаил Казаков провёл три сезона Поделиться Твитнуть

Нападающий «молодёжки» пермского «Молота» Михаил Казаков подписал пробный контракт с основным клубом. Об этом пресс-служба ХК «Молот» сообщила в соцсетях.

Отмечается, что 21-летний форвард является воспитанником московской школы хоккея, до 2021 года он выступал за команды системы московского «Спартака», перешёл в череповецкий «Металлург», а затем в сезоне 2022/23 дебютировал в OLIMPBET Молодёжной хоккейной лиги в составе МХК «Молот».

Суммарно в рамках МХЛ Казаков провёл 153 матча, в которых набрал 70 (34+36) баллов за результативность при показателе полезности «+1».

Кроме того, клуб объявил о том, что 21-летний вратарь Георгий Мешковский вернулся в «Молот» из ХК «Тамбов». В четырёх матчах за пермскую команду в прошлом сезоне он отразил 88,2% бросков при коэффициенте надёжности 3,71, в составе МХК «Тамбов» отразил 92,7% бросков при коэффициенте надёжности 2,27, в рамках плей-офф сыграл в 15 матчах, отразив 92,3% бросков при коэффициенте надёжности 2,58.

В составе команды также остаётся 22-летний нападающий Артур Ярашев. В дебютном сезоне 2024/25 он сыграл в четырёх матчах регулярного чемпионата, в которых не набрал баллы за результативность.





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