Состав пермского «Молота» пополнили трое нападающих Поделиться Твитнуть

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Состав пермского ХК «Молот» пополнили два нападающих — Даниил Лапин, Владимир Михасёнок и Артём Пугачёв. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Даниил является воспитанником новосибирской хоккейной школы и до 2019 года выступал за команды, принадлежащие новосибирской «Сибири».

В сезоне 2014/15 он дебютировал в Молодёжной хоккейной лиге, играя за «Сибирских снайперов». В общей сложности в МХЛ Даниил сыграл 237 матчей, в которых заработал 148 (61+87) очков при показателе полезности «+37».

В OLIMPBET Всероссийской хоккейной лиги он представлял такие клубы, как «Ермак», питерское «Динамо», казанский «Барс», альметьевский «Нефтяник», ханты-мансийская «Югра», пензенский «Дизель» и новокузнецкий «Металлург».

В нынешнем сезоне 26-летний форвард провел 15 матчей в составе «Торпедо-Горького», в которых набрал 7 (5+2) очков при полезности «+6», а также сыграл 13 матчей за воронежский «Буран», отметившись 4 (3+1) очками с показателем «-1».

Владимир Михасёнок родом из Сергиева Посада. Его хоккейная карьера началась в московских «Крыльях Советов», также он выступал за команды «Центр», «Русь» и «Капитан» из Ступино.

В МХЛ он представлял «Чайку», «Амурских тигров» и «Крылья Советов», сыграв 116 матчей и заработав 74 (29+45) очка с показателем полезности «+17».

На взрослом уровне выступал в КХЛ за хабаровский «Амур», нижегородское «Торпедо» и Владивостокский «Адмирал», сыграв 37 матчей и набрав 6 (2+4) баллов при полезности «+6».

В OLIMPBET ВХЛ он играл за ОРДЖИ (Пекин), «Ладу», АКМ и питерское «Динамо», проведя 129 матчей и набрав 80 (38+42) очков с показателем «-3».

По результатам просмотра основной контракт с «Молотом» подписал воспитанник московской школы хоккея, нападающий Артём Пугачёв.

До 2018 года он выступал за московское «Динамо», после чего перешёл в систему ЦСКА. Неоднократно вызывался в расположение юниорской сборной России.

В Молодёжной хоккейной лиге защищал цвета «Красной Армии». Суммарно в рамках МХЛ провёл 173 матча, в которых набрал 89 (39+50) баллов за результативность при показателе полезности «+41».

На взрослом уровне 23-летний форвард выступал в составе «Звезды», а также «Юнисона-Москвы».

В рамках OLIMPBET ВХЛ Артём провёл 78 матчей, в которых набрал 12 (4+8) баллов по системе «гол+пас» при показателе полезности «-3».

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