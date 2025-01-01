Алёна Бронникова Видеооборудование для фестиваля электронной музыки в Перми оценили в 3 млн рублей Efest пройдёт в сентябре Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

На оказание услуг по обеспечению видеооборудованием фестиваля электронной музыки и визуального искусства Efest 2025 (18+) в Перми выделили 2,99 млн руб. Поставка и настройка аппаратуры будет оплачена за счёт субсидии.

Согласно информации, опубликованной на сайте госзакупок, заказчиком является ГКБУК «Центр по реализации проектов в сфере культуры». Заявки на участие принимаются до 7 июля, итоги электронного аукциона подведут 9 июля.

Как указано в техзадании, исполнитель должен будет обеспечить готовность видеооборудования не позднее, чем за два дня до начала фестиваля, смонтировать, настроить и обеспечить бесперебойную работу, а после окончания мероприятия демонтировать и вывезти в течение суток.

В состав оборудования вошли большой экран 6,6*7,8 м для установки на заднике сцены и ещё девять экранов разного размера, которые будут располагаться у пультовой диджея и по бокам от сценического комплекса, светодиодное оформление сцены, цифровой видеопульт, три видеокамеры, два лазерных проектора и пр. Работу должны обеспечить не менее четырёх техников сцены, трёх видеоинженеров, двух техников-электриков и 10 человек технического персонала.

Как сообщал «Новый компаньон», фестиваль пройдёт на площади перед ТРК «СпешиLove» 6 сентября. В программе — семь часов электронной музыки нон-стоп под открытым небом, световые шоу, фиджитал-эффекты, визуальные перформансы и цифровое искусство.

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