Алёна Бронникова Владелица Пермского книжного издательства покинула пост гендиректора Ольга Лешпаева возглавляла компанию с 2022 года Поделиться Твитнуть

В ООО «Пермское книжное издательство» сменился генеральный директор. Вместо учредителя компании Ольги Лешпаевой на должность назначена Наталья Загребина. По информации сведений из ЕГРЮЛ, изменения внесены 27 июня.

Ольга Лешпаева возглавляла филиал издательско-полиграфического комплекса «Пермское книжное издательство» в Березниках — ООО «ИД «Типография купца Тарасова» — с момента основания (с 2005 года). В 2022-м она была назначена также на пост гендиректора ООО «Пермское книжное издательство», а в 2024 году стала учредителем обеих организаций.

Наталья Загребина является соучредителем (33,3%) и руководителем пермского ООО «Склад-ВЭД», занимающимся арендой и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

«Пермское книжное издательство», крупнейшее в Прикамье, было основано в 1939 году, одноимённое ООО — зарегистрировано в 2003 году. Собственник этой организации, а также «Типографии купца Тарасова» Владимир Максимович в 2024-м уехал за границу, а в октябре стало известно о его смерти.

По итогам прошлого года, выручка Пермского книжного издательства снизилась на 7%, до 26,8 млн руб., а чистая прибыль — на 29%, до 123 тыс. руб. Среднесписочная численность работников — на два человека, до 19 работников.

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