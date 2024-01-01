Ушёл из жизни основатель «Пермского книжного издательства» Владимир Максимович Ему было 68 лет Поделиться Твитнуть

Фото: газета "Березниковский рабочий"

В возрасте 68 лет скончался бывший учредитель и генеральный директор «Пермского книжного издательства» и «Типографии купца Тарасова» (Березники) Владимир Максимович. Об этом сообщает издание «Березниковский рабочий».

Он умер 5 октября. Церемония прощания с известным издателем состоялась 9 октября в Перми в Большом зале на ул. Старцева, 61.

Обстоятельства его смерти на уточняются.

С 2002 года Максимович являлся учредителем и председателем некоммерческого партнерства «Общественный центр белорусов Пермской области».

Напомним, в августе стало известно, что гендиректор двух издательских центров в Пермском крае — «Пермское книжное издательство» и березниковская «Типографии купца Тарасова» — Ольга Лешпаева официально стала владельцем активов.

Сообщалось, что прежний собственник этих активов Владимир Максимович уехал за границу и сейчас занимает пост руководителя «Общественного центра белорусов Пермской области» (ОЦБПО).

ИД «Типография купца Тарасова» зарегистрирован в 2005 году в Березниках. Он считается филиалом ОАО «ИПК «Пермское книжное издательство». В 2023 году доход этой типографии составил 45 млн руб., чистая прибыль — 15 тыс. руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.