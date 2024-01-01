Владельцем двух издательств в Пермском крае стала Ольга Лешпаева Ранее она занимала пост гендиректора предприятий Поделиться Твитнуть

Генеральный директор сразу двух издательских центров в Прикамье — крупнейшего в регионе «Пермского книжного издательства» и березниковской «Типографии купца Тарасова» Ольга Лешпаева официально стала владельцем активов. Эти сведения зафиксированы в «СПАРК-Интерфакс» 19 августа.

По информации источника «Коммерсантъ-Прикамье», бывший собственник данных активов Владимир Максимович уехал за границу и сейчас занимает пост руководителя «Общественного центра белорусов Пермской области» (ОЦБПО).

«Пермское книжное издательство», крупнейшее в Прикамье, было основано 26 августа 1939 года, а одноименное ООО зарегистрировано в 2003 году. В 2023 году выручка компании составила 29 млн руб., чистая прибыль — 173 тыс. руб.

ИД «Типография купца Тарасова» был зарегистрирован в 2005 году в Березниках и считается филиалом ОАО «ИПК «Пермское книжное издательство». В 2023 году доход этой типографии составил 45 млн руб., чистая прибыль — 15 тыс. руб.

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