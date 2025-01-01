На восстановление теплохода «Восход-50» власти Прикамья выделили 83 млн рублей Заверить работы подрядчик должен в мае 2026 года Поделиться Твитнуть

Государственный архив Пермского края

Пермское краевое управление автодорог и транспорта объявило о поиске компании для выполнения ремонтных работ на пассажирском судне «Восход-50» (проект 352), оснащенном подводными крыльями. Стартовая стоимость контракта определена в размере 83,3 млн руб.

Согласно документации аукциона, данное судно было построено в 1986 году и рассчитано на перевозку 71 пассажира. В настоящее время «Восход-50» находится на территории ООО «Камский судоремонт», расположенной по адресу: ул. Водников, 31. Завершение всех необходимых восстановительных работ запланировано на 31 мая 2026 года, пишет «Рифей».

Напомним, ПАО «СК «Камское речное пароходство» в 2024 году передало краевым властям в безвозмездное пользование два дебаркадера и три скоростных пассажирских судна на подводных крыльях «Восход-50», «Метеор-231» и «Метеор-220». В бюджете края на ближайшие три года заложены средства на восстановление этих объектов. Как сообщалось ранее, в 2025 году планировалось направить на эти цели 230 млн руб., а в 2026-м — 190 млн руб.

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