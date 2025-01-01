Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Пермском педуниверситете появился старинный рояль Поделиться Твитнуть

Фото: Марина Сороковнина

В читальном зале Пермского гуманитарного педагогического университета 26 июня состоялась презентация концертного рояля Blüthner, созданного на лейпцигской мануфактуре Юлиуса Блютнера в 1904 году.

Старинный рояль был отреставрирован известным мастером Владимиром Семикиным; этот же реставратор возвращал к жизни знаменитый рояль «Юманов», который можно увидеть и услышать в Доме Мешкова. Blüthner — собственность семьи Семикина, в которую он перешёл от Алмаза Монасыпова — крупнейшего татарского композитора ХХ века, чрезвычайно уважаемого национального деятеля искусств, с которым Семикин состоит в родстве.

Как рассказал мастер, для реставрации понадобилось полностью разобрать инструмент, отреставрировать все детали, некоторые узлы механизма изготовить заново, а затем снова собрать и покрасить. После реставрации рояль с его резным пюпитром и другими декоративными деталями эпохи модерна выглядит очень благородно. В соответствии с новейшими эстетическими веяниями Семикин не стал покрывать рояль лаком и выбрал матовую краску.

Инструмент был установлен в читальном зале на первом этаже главного корпуса вуза по инициативе председателя профкома, преподавателя музыкального факультета Натальи Вихиревой. На протяжении двух лет в читальном зале находился концертный рояль «Эстония», который пережидал здесь реконструкцию большого актового зала. В это время читальный зал выполнял роль камерной концертной площадки, где раз в месяц собирался музыкальный салон. Чтобы продолжить эту традицию, решено было после возвращения «Эстонии» в актовый зал установить здесь небольшой рояль.

Владимир Семикин предложил вузу поставить у себя инструмент Монасыпова на год безвозмездно с правом последующего выкупа. Руководство педуниверситета поддерживает эту инициативу; сбор средств на приобретение рояля будет осуществляться в том числе благодаря проводимом здесь концертам. Ориентировочная стоимость инструмента подобного класса — около 3 млн руб.

На презентации рояля состоялся небольшой концерт с участием семейной династии педагогов-музыкантов — профессора Ольги Мошкаровой и её дочери, доцента Натальи Мошкаровой. Звучали произведения Брамса, Шопена и Листа.

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