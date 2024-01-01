Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В историческом корпусе Пермского педуниверситета откроется парадный зал Первым событием на новой площадке будет предновогодний бал Поделиться Твитнуть

Пресс-служба ПГГПУ

Большой зал в главном корпусе Пермского государственного гуманитарного педагогического университета (ПГГПУ) из актового превращается в парадный. По замыслу руководства вуза, обновлённое пространство должно стать центром сохранения прежних традиций и формирования новых.

Пресс-служба вуза приводит высказывание ректора Константина Егорова:

— Здесь был типичный актовый зал — сцена и ряды мягких кресел. Последний большой ремонт здесь был сделан ещё в советские времена. Постепенно зал пришёл в негодность. Большие университетские мероприятия здесь не проводили уже больше пятнадцати лет.

Реконструкция зала была проведена за счёт средств федерального учредителя — Министерства просвещения РФ, проект был основан на исторических данных о том, как выглядело это пространство первоначально, по замыслу проектировщиков управы Пермского губернского земства. Были убраны старые кресла, часть перегородок, строители вскрыли и частично заменили полы, замостили паркет, привели в порядок стены, восстановили дореволюционную систему вентиляции и повесили новые люстры и настенные светильники.

Зал будет трансформируемым для проведения событий разного формата.

Парадный зал откроется 26 декабря университетским балом. Его участниками станут преподаватели и студенты университета, приглашены и представители городской общественности, власти, деятели культуры и науки Прикамья.

Актовый зал ПГГПУ до реконструкции

Пресс-служба ПГГПУ

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