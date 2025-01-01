Алёна Бронникова До конца лета в Перми приостановят использование платной парковки на Попова Мэрия объявила конкурс на её обустройство Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Департамент дорог и благоустройства Перми распорядился приостановить использование платной муниципальной парковки общего пользования рядом с домом по ул. Попова, 25. Соответствующий документ был подписан 24 июня.

Как сообщается в распоряжении, решение принято в связи с необходимостью обустройства данной парковки. Использование будет приостановлено со 2 июля по 31 августа 2025 года. Контроль исполнения распоряжения возложен на начальника отдела организации дорожного движения департамента дорог и благоустройства администрации Перми Елену Мамонову.

Как сообщал ранее «Новый компаньон», в марте городские власти приняли решение о создании новых платных парковок, в том числе рядом с домом на ул. Попова, 25. Планировалось, что она начнёт действовать со 2 июня.

В июне мэрия объявила о поиске подрядчика на обустройство указанной парковки. Подрядчик должен в течение 90 рабочих дней с момента заключения контракта установить дорожные знаки и комплексы фотовидеофиксации. Начальная цена составляет 8,7 млн руб.

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