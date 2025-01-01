Алёна Бронникова На обустройство новой платной парковки в Перми выделили 8 млн рублей Подрядчик установит дорожные знаки и комплексы фотовидеофиксации Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

ГКУ Пермского края «Центр организации закупок» опубликовало открытый конкурс в электронной форме на обустройство платных плоскостных парковок общего пользования местного значения в Перми. Информация размещена на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 8,7 млн руб. Заявки на участие принимаются до 14 июля. Дата подведения итогов — 17 июля.

Заказчиком выступает МКУ «Пермская дирекция дорожного движения». Деньги на выполнение работ будут выделены из городского бюджета. Срок окончания исполнения контракта — 90 рабочих дней c даты заключения.

Как указано в техазадании, работы будут выполнены на внутризональной плоскостной парковке по ул. Попова в Перми, в районе дома № 25. Обустройство проводится для расширения зоны платного парковочного пространства и подключения объекта к системе внесения платежей в границах тарифных зон.

Подрядчик должен за 40 рабочих дней установить стационарные комплексы фотовидеофиксации (КФВФ) и интегрировать их с системой внесения платежей и установить систему видеонаблюдения с купольными IP-видеокамерами и интегрировать её с единой платформой видеоданных. А также в течение 10 рабочих дней изготовить и установить 35 дорожных знаков, информационных щитов и опор. К установке запланировано четыре видеодатчика, детализирующих КФВФ, два — обзорных КФВФ и две видеокамеры.

Ранее сообщалось, что парковка в тарифной зоне № 201 начнёт действовать со 2 июня. Режим работы — с 09:00 до 19:00 ежедневно, за исключением выходных и нерабочих праздничных дней. За час пользования парковкой владельцы автотранспорта будут платить по 20 руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.