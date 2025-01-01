Власти Перми с 5 мая и 2 июня вводят новые платные парковки В мэрии сообщили, где именно Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 5 мая и 2 июня этого года в Перми планируется создание и использование на платной основе двух плоскостных парковок общего использования.

Речь идёт о тарифной зоне №201 (внутризональная плоскостная парковка в районе дома №12 по ул. Окулова) и №302 (перехватывающая плоскостная парковка около ДК Железнодорожников). В обоих случаях планируется установить размер оплаты 20 руб. в час. Причём первая парковка будет работать с 9 до 19 час. ежедневно, за исключением выходных и нерабочих праздничных дней, а вторая — круглосуточно и ежедневно, кроме нерабочих праздничных дней.

Помимо этого, со 2 июня начнёт действовать внутризональная парковка в тарифной зоне №201 около здания по ул. Попова, 25. Режим работы этой парковки — с 9 до 19 час. ежедневно, за исключением выходных и нерабочих праздничных дней.

О планах городских властей по расширению платного паркинга в Перми «Новый компаньон» писал ещё в ноябре прошлого года. Зону платных парковок будут продлевать в направлении ж/д вокзала Пермь II. В декабре также начала функционировать новая тарифная зона №103 внутри действующей тарифной зоны платных парковок №101, где размер платы составил 30 руб./час. Она ограничена улицами Горького, Советской, Островского, Петропавловской, Клименко и Луначарского.

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