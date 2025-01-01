Председателем отделения Союза журналистов России в Прикамье может стать Алексей Бурков Максим Пасютин уходит с поста Поделиться Твитнуть

В Пермском краевом отделении Союза журналистов России (СЖР) произойдут кадровые перестановки. Свой пост покидает председатель организации Максим Пасютин.

По данным телеграм-канала «Свежий номер», Пасютин рекомендовал на свой пост шеф-редактора газеты «Звезда» Алексея Буркова.

«Члены правления кандидатуру Буркова поддержали единогласно. Внеочередная конференция по выборам нового председателя состоится 1 августа», — говорится в сообщении.

Как ранее писал «Новый компаньон», в конце мая Пасютина назначили на пост гендиректора федерального медиахолдинга «ФорМедиа», в состав которого входят 20 телеканалов, 13 радиостанций, 10 интернет-порталов и 20 групп в соцсетях. Медиаресурсы компании представлены в южной и центральной части России, а также в городах Сибири. При этом Пасютин исполнял обязанности председателя краевого отделения СЖР.

Напомним, Максим Пасютин руководил «РБК Пермь» с ноября 2020 года, а с ноября 2023 года возглавлял Пермское краевое отделение Союза журналистов России. Его место в медиахолдинге заняла Елена Волкова.

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