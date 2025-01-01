Медиахолдинг «РБК Пермь» с 20 мая возглавит Елена Вавилова Прежний гендиректор Максим Пасютин покидает пост Поделиться Твитнуть

фото: РБК-Пермь

РБК

Генеральный директор медиагруппы «РБК Пермь» Максим Пасютин оставляет свой пост. Его последним днём в должности станет 19 мая. Как заявили в холдинге, Пасютин планирует сосредоточиться на реализации нового проекта.

На место руководителя медиахолдинга назначена Елена Вавилова. До этого она занимала ключевые позиции на телеканалах «ТНТ-Березники» и «Своё-ТВ».

Вавилова работает в медиаиндустрии более 20 лет. Она является выпускницей Российского университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы, где получила образование в области юриспруденции.

Максим Пасютин руководил «РБК Пермь» с ноября 2020 года. С ноября 2023 года он возглавляет Пермское краевое отделение Союза журналистов России, и продолжит исполнять эти обязанности после смены места работы.

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