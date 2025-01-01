Алина Наумова Экс-руководитель пермского РБК стал директором крупного медиахолдинга Ранее компания принадлежала Олегу Дерипаске Поделиться Твитнуть

Максим Пасютин, ранее занимавший пост руководителя «РБК-Пермь», назначен на должность генерального директора федерального медиахолдинга «ФорМедиа». Об этом сообщает телеграм-канал «Мастерская новых медиа».

В состав холдинга входят 20 телеканалов, 13 радиостанций, 10 интернет-порталов и 20 групп в социальных сетях. Медиаресурсы компании представлены в южной, центральной части России, а также в городах Сибири.





Учредителями ООО «ФорМедиа» стали АО «Медиа Групп Холдинг» и Оксана Семёнова. Предполагается, что данное ООО будет управляться ранее принадлежащими медиаактивами, которые находились под контролем компании, связанной с Олегом Дерипаской.





Напомним, Максим Пасютин руководил «РБК Пермь» с ноября 2020 года. С ноября 2023 года он возглавляет Пермское краевое отделение Союза журналистов России, и продолжит исполнять эти обязанности после смены места работы.





На место руководителя медиахолдинга назначена Елена Вавилова. До этого она занимала ключевые позиции на телеканалах «ТНТ-Березники» и «Своё-ТВ». Вавилова работает в медиаиндустрии более 20 лет.

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