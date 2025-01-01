Алёна Бронникова На месте будущего ЖК на Куйбышева в Перми снесли ТЦ «Хоровод» Реновацией территории занимается свердловский девелопер Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми приступили к реновации территории на ул. Куйбышева, которую свердловский девелопер планирует развивать комплексно. В данный момент на перекрёстке улиц Чкалова и Куйбышева полностью демонтировано здание торгового центра «Хоровод».

Председатель комитета заксобрания Пермского края по инфраструктуре Павел Черепанов поделился в своём telegram-канале видео с площадки, где ведутся работы.

Напомним, осенью ООО «Комфорт и функциональность» (входит в группу «Брусника») стало победителем аукциона за право КРТ двух несмежных территорий на улицах Куйбышева и Коминтерна и Комсомольский проспекта, а также на улицах Ярославского, Лодыгина и Солдатова. Общая площадь реновации составляет 6,53 га и включает 5 аварийных домов, подлежащих сносу.

Застройщик выкупил комплекс зданий ТЦ «Хоровод» на ул. Куйбышева, переход объектов недвижимости в собственность состоялся в марте 2025 года.

На двух участках, где запланирована реновация, девелопер намерен возвести около 100 тыс. кв. м жилья, выполнить озеленение территории, обустроить тротуары и дворовые площадки. Срок реализации проекта — восемь лет.

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