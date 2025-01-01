В Перми девелопер «Брусника» выкупил ТЦ «Хоровод» Здание торгового центра снесут в рамках КРТ Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Девелоперская группа «Брусника» стала владельцем комплекса зданий торгового центра «Хоровод», расположенного по ул. Куйбышева, 108, 110 и 112, в районе Тихого Компроса в Перми. Об этом стало известно изданию «Коммерсантъ-Прикамье».

В планах «Брусники» — использование механизма комплексного развития территории для строительства нового жилого квартала на данной площадке. Переход ТЦ «Хоровод» и земельных участков под ним в собственность девелопера состоялся в марте 2025 года.

В настоящее время компания демонтирует строения торгового центра. ТЦ «Хоровод», наряду с другими объектами жилой и коммерческой недвижимости, включён в проект реновации территории Тихого Компроса. По информации от «Брусники», завершение сноса «Хоровода» намечено на 31 июня 2025 года.

Помимо этого, в рамках проекта КРТ девелопер планирует демонтировать двухэтажное административное здание по ул. Куйбышева, 106/ул. Клары Цеткин, 5. Однако эти работы не входят в планы 2025 года и будут выполнены позднее. Согласно данным 2ГИС, в административном здании располагается 19 различных офисов.

Напомним, осенью прошлого года компания, входящая в группу «Брусника», одержала победу на торгах за право комплексного развития территорий, ограниченных улицами Куйбышева, Коминтерна и Комсомольским проспектом, а также улицами Емельяна Ярославского, Лодыгина и Солдатова в Свердловском районе Перми. Площадь реновации составляет 6,53 га и включает 5 многоквартирных домов, признанных аварийными. После расселения жильцов инвестор приступит к комплексному развитию территории, предусматривающему строительство около 100 тыс. кв. м жилья, включая передачу муниципалитету нескольких квартир для детей-сирот. Застройщик также обязан провести озеленение территории, обустроить тротуары, дворовые площадки и установить наружное освещение. Срок завершения проекта КРТ — восемь лет.

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