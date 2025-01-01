Градсовет одобрил концепцию развития двух участков в микрорайоне Крохалева в Перми Застройкой будет заниматься свердловский девелопер Поделиться Твитнуть

Фото: Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

Градостроительный совет Пермского края рассмотрел проект комплексного развития несмежных территорий по ул. Куйбышева и ул. Лодыгина в Перми, представленный свердловским девелопером «Брусника». Участники единогласно поддержали архитектурные концепции.

При разработке проекта на ул. Куйбышева был учтён внешний облик ранее стоящего на этом участке здания. Рядом планируется построить сквер и обустроить вдоль него городскую улицу. По ул. Лодыгина предполагается возведение нового жилья с благоустройством прилегающей территории. Здесь появятся дворовое пространство, две точки притяжения с акцентами в виде малых архитектурных форм, а также небольшой сквер рядом с детской больницей.

Фото: Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

В прошлом году по итогам аукциона власти подписали с ООО «Комфорт и функциональность», (входит в группу «Брусника») договор о КРТ жилой застройки, ограниченной улицами Куйбышева, Коминтерна, Комсомольским проспектом, а также улицами Емельяна Ярославского, Лодыгина и Солдатова в Свердловском районе Перми. Застройщик приобрёл право на развитие территории общей площадью 6,53 га за 7 млн руб. Срок реализации — восемь лет.

Территория включает в себя несколько отдельных участков, где находятся пять многоквартирных домов, признанных аварийными. Согласно условиям договора, в течение 5,5 лет застройщик должен расселить эти дома. Как сообщает Минимущество Прикамья, компания идёт с опережением указанных в договоре сроков, в данный момент расселено уже около 30%.

Фото: Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

В проектах жилых домов появятся разные планировки квартир, в том числе с террасами. Во всех зданиях будет предусмотрен подземный паркинг. Проект развития микрорайона «Тихий Компрос» планируется презентовать во втором квартале 2025 года.

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