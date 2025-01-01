Глава СКР запросил доклад о массовой драке в центре Перми Возбуждено уголовное дело Поделиться Твитнуть

скриншот видео "ЧП Пермь"

Руководителю Следственного комитета РФ будет представлен отчёт о ходе расследования неправомерных действий, совершённых в отношении гражданина, проживающего в Пермском крае. Речь идёт об избиении пермяка, устроенном группой людей на ул. Пушкина в Перми 25 июня. Пострадавший госпитализирован.

По данному инциденту Следственным управлением СК России по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело по ст. 213 ч. 2 УК РФ (хулиганство). Глава СК России Александр Бастрыкин дал указание исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Пермскому краю Валерию Сафонову предоставить информацию о ходе расследования ЧП и выявленных деталях происшествия.

Как писал «Новый компаньон», 26 июня представители Министерства внутренних дел сообщили, что личности всех принимавших участие в конфликте установлены. Их задержали и доставили в отделение полиции для допроса и дачи показаний. В МВД отметили, что конфликт разгорелся на бытовой почве.

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