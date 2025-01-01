Следком возбудил уголовное дело по факту массовой драки в центре Перми Поделиться Твитнуть

скриншот видео "ЧП Пермь"

На основании данных, опубликованных в СМИ, Следственным управлением Следственного комитета РФ по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Об этом сообщили в пресс-службе следкома.

В результате изучения фото и видеоматериалов, размещённых в интернете, установлено, что в Свердловском районе Перми группа лиц совершила нападение на молодого человека, нанеся ему множественные удары руками и ногами по различным частям тела, включая голову. В ведомстве заверили, что в рамках расследования ЧП будут тщательно изучены все детали происшествия и установлены виновные.

Напомним, в соцсетях накануне появились фото и видео массовой драки у дома №6 по ул. Пушкина в Перми. На видеозаписях видно, как группа лиц численностью 6-10 человек прибывает на автомобилях и вступает в конфликт с мужчиной. Словесная перебранка быстро переросла в избиение. У одного из нападавших был замечен предмет, напоминающий пистолет. Позднее на место происшествия прибыла бригада скорой помощи. Пострадавшего на носилках погрузили в медицинский автомобиль и отвезли в больницу.

В четверг, 26 июня, представители Министерства внутренних дел сообщили, что личности всех принимавших участие в конфликте установлены. Их задержали и доставили в отделение полиции для допроса и дачи показаний. В МВД отметили, что конфликт разгорелся на бытовой почве.





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