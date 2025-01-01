В МВД прокомментировали массовую драку в Перми Поделиться Твитнуть

скриншот видео "ЧП Пермь"

В социальных сетях накануне появились фото и видео массовой драки у дома №6 по ул. Пушкина в Перми. На видеозаписях видно, как группа лиц, численностью от шести до десяти человек, прибывает на автомобилях и вступает в конфликт с мужчиной. Вероятно, рядом с ним находилась женщина, она несколько раз появляется в кадре и на записях очевидцев слышны её крики.

Словесная перебранка быстро переросла в избиение. У одного из нападавших был замечен предмет, напоминающий пистолет. Вскоре после начала инцидента на место происшествия прибыла бригада скорой помощи. Пострадавшего на носилках погрузили в медицинский автомобиль и отвезли в больницу. Очевидцы утверждали, что у мужчины было колото-резаное ранение.

В четверг, 26 июня, представители Министерства внутренних дел прокомментировали инцидент.

В сообщении указывалось, что сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением всех обстоятельств ЧП, произошедшего в Свердловском районе Перми.

По имеющимся данным, 25 июня, примерно в 20:30, в отделение полиции Свердловского района поступило сообщение о возникновении конфликтной ситуации между гражданами по адресу: ул. Пушкина, 6. На место оперативно прибыли сотрудники полиции. Один из участников инцидента с полученными травмами был доставлен в лечебное учреждение. В настоящий момент его жизни ничего не угрожает. Личности всех, кто принимал участие в конфликте, установлены. Из задержали и доставили в отделение полиции для проведения допроса и дачи показаний. Предварительно установлено, что конфликт разгорелся на бытовой почве.

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