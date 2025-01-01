В Перми скончался барабанщик ансамбля «Пятый корпус» Поделиться Твитнуть

фото из официальной группы ансамбля "Пятый корпус" ВКонтакте

В Перми ушёл из жизни Иван Гудаков, барабанщик ансамбля «Пятый корпус». Об этом сообщается в официальной группе музыкального коллектива ВКонтакте. Коллеги выразили соболезнования родным и близким Ивана Гудакова.

Согласно информации, размещённой в сообществе, музыкант скончался 25 июня. Группой объявлен сбор денежных средств для траурной церемонии.

Прощание с музыкантом состоится 27 июня в храме Казанской Божьей Матери в Гремячинске с 13.00.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Пермском крае скончалась березниковская художница-керамистка Ольга Ладкина, которая много лет боролась с тяжёлой болезнью.

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