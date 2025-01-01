В Пермском крае скончалась художница-керамистка Ольга Ладкина много лет боролась с тяжёлой болезнью Поделиться Твитнуть

Фото: Татьяна Тоболова

Грустное известие пришло из Березников: не стало самобытной художницы Ольги Ладкиной.

Она известна как мастер керамики, ей одинаково удавались забавные чайные чашки и сложные большие скульптуры и многофигурные композиции. Керамистка работала в сложных техниках, требующих высоких технологий и больших физических усилий. Кроме того, она была педагогом, преподавала в школе керамики, давала авторские мастер-классы. Её оригинальные, фантазийные произведения неоднократно выставлялись на персональных и сборных выставках, продавались на ярмарках, в том числе на «Арт-Перми».

Осенью 2024 года в пространстве «Другие круги» Центрального выставочного зала прошла её персональная выставка «Создание», ставшая заметным художественным событием в Перми. Художница в то время уже была тяжело больна, но выставка получилась очень лёгкая, живая и даже весёлая.

Ольга Ладкина жила в Березниках, и там же будет похоронена.





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