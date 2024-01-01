Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Из глубин Прикамья В самом начале Компроса в эти дни сложился любопытный выставочный маршрут Поделиться Твитнуть

Две выставки открылись в Перми с разницей в один час и на расстоянии десятка метров друг от друга: галерея «Марис-арт» показывает работы художников из Екатеринбурга Любови и Василия Анциферовых в экспозиции «В деревне Бог живёт не по углам…» (12+), а в пространстве «Другие круги» Центрального выставочного зала работает выставка керамистки из Березников Ольги Ладкиной «Создание» (0+).

Выставка в «Марисе», казалось бы, откликается на активно обсуждаемую тему — переезд коллекции пермской деревянной скульптуры из Спасо-Преображенского собора в неизвестное, непонятное новое здание; однако на самом деле тема пермских богов волнует екатеринбургских художников не первое десятилетие.

Живопись и графика, представленные в частной галерее, поражают в первую очередь высоким профессионализмом: сложные авторские техники позволяют добиться удивительных визуальных эффектов. Анциферовы много экспериментируют с технологиями и фактурами в мерцающей, объёмной чёрно-белой графике (серия «Сарафаны»); добиваются сложного белого цвета в множестве оттенков (серия «Белый мир»); создают глубокие, многослойные полотна, полные внутреннего свечения (серия «Красное и золотое»). Можно очень долго рассматривать эти работы, пытаясь проникнуть в их секрет и втягиваясь в их бездонное внутреннее пространство.

Огромная работа, которая видна за каждым полотном, — это не просто визуальные приёмы, а долгое, пристальное осмысление культурных феноменов, попытка деконструкции иконописи и других старинных изобразительных канонов, когда иконические образы обретают новую геометрию и новый колорит, проявляя свою сакральную суть.

Эти штудии для Любови и Василия Анциферовых — занятие глубоко личное. В названии выставки — не только отсылка к стихотворной классике, но и намёк на образ жизни художников. Это удивительная история: Василий Анциферов родом из Прикамья, и вот уже несколько лет он вместе с супругой работает в мастерской на родине предков — в деревне Колупаево Карагайского района. Это их место силы, расположенное в 500 км от квартиры в Екатеринбурге.

В некогда процветавшем старинном селе осталось лишь две постоянно проживающих семьи — одна занимается пчеловодством, другая держит коз и варит сыр. Деревня скрыта от посторонних крутейшим бездорожьем, но Анциферовы добираются туда трижды в год непременно. Обязательно — в мае, от последних подснежников до первых черёмух, а также в августе-сентябре, когда грибы и золотая осень.

Их деревенская обитель весьма специфична. Жилое пространство художники называют «дом-кровать» — избушка два на три метра, зато мастерская просторная и отлично оборудованная, с панорамными окнами в сторону реки и заката. Здесь они много работают: не только пишут картины, но и косят траву, чинят мостики через реку, делают консервы-заготовки…

Наградой за этот безупречный образ жизни стало им откровение: оказывается, знаменитая деревянная скульптура Николы Можайского из собрания Пермской художественной галереи происходит из тамошних мест, из часовни соседней деревни Миндюли. С тех пор как Анциферовы узнали об этом, тема пермской деревянной скульптуры и прикамской старины стала для них ещё важнее. На досуге они собирают колупаевские легенды и рассказы старожилов, чертят исторические карты местности, разыскивают по архивам исторические фото.

В этой экспозиции есть ещё примечательный момент: Анциферовы — соавторы всех картин в полной мере. Это удивительный и редкий феномен: каждая картина переходит из рук в руки от Любови к Василию и обратно несколько раз, кто-то из художников создаёт фон, кто-то прорабатывает детали… Может быть, благодаря этому полотна Анциферовых такие многослойные, с глубокими, объёмными, словно затягивающими фонами.

Одна из картин в экспозиции в «Марисе» называется «Ангел летит в деревню Колупаево».

Выставка Ольги Ладкиной в «Других кругах» появилась «в пандан» к большой экспозиции ведущей березниковской художницы, главного художника Березниковского театра драмы Евгении Балдиной, которая сейчас показывается в основном пространстве Центрального выставочного зала. Посмотрев по единому билету обе выставки, посетитель ЦВЗ может составить довольно полное представление о березниковской арт-тусовке. Выставки близки не только географией происхождения: обе они очень женские и очень рукодельные; в работах Ольги Ладкиной, как и в объектах Жени Балдиной, мастеровитость, технологичность важны не меньше, чем содержание; как в большой, так и в маленькой экспозиции есть немало интерактивных предметов, скульптур-игрушек, с которыми надо взаимодействовать.

Ольга Ладкина хорошо знакома пермякам по «Арт-Перми», где она на протяжении ряда лет выставляла свои кружки. Она мастерица чайной керамики, у неё даже была персональная выставка в Березниках под названием «365», где были керамические кружки на каждый день в году. В «Других кругах» представлены совсем иные работы — большие многофигурные композиции, иронические, но сокровенные размышления художницы о жизни.

Скульптуры из этой серии — объёмные, наверняка очень тяжёлые, но создающие ощущение лёгкости, ажурности, воздушности. В них много воздуха, воды, пены. Героини Ольги Ладкиной (а это всегда именно героини) плывут, летят, легко поднимают на ладонях целые здания или множество детей. Забавная мордашка центрального персонажа — Марусеньки — это почти автопортрет, но не совсем: это Ольга Ладкина в состоянии блаженства и умиротворения, вдохновенная, но и приземлённая, укоренённая в прикамскую природу и фольклор.

Видимая лёгкость скульптур березниковской художницы — результат огромного труда и самых современных технологий: каждая скульптура потребовала по пять или шесть обжигов — для глазури разного вида.

Выставки Жени Балдиной, Ольги Ладкиной и супругов Анциферовых располагаются в двух соседних зданиях в самом начале Комсомольского проспекта. Отличный выставочный маршрут для тёплого сентябрьского дня.

Фото: Татьяна Пермякова

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