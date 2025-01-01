В долинах малых рек Перми обустроят 12 дождевых садов Эти сооружения помогают очищать поверхностный сток и снижают нагрузку на ливнёвку Поделиться Твитнуть

Фото: Горзеленстрой

Городские власти 2025 году намерены создать в долинах Егошихи и Данилихи 12 дождевых садов (фитофильтров). Сооружения предназначены для очистки поверхностного стока и снижения расходов стока с прилегающей территории.

Как рассказал «Новому компаньону» начальник управления экологии и природопользования администрации Перми Дмитрий Андреев, на сегодняшний день в городе действует один дождевой сад, а в течение года планируется обустроить 12.

Инженерный проект нацелен на то, чтобы управлять ливневыми потоками, снижая нагрузку на основную систему ливневой канализации и становясь фильтром для воды, бегущей в малые реки после дождей. Кроме того, сооружение снижает вероятность затопления прилегающих территорий во время и после дождя. За счёт появления такого объекта создается открытое пространство для отдыха, улучшается качество воздуха и регулируется климат.

Фото из презентации замглавы администрации города Алексея Синева

Первый дождевой сад в Перми появился около бывшего здания музея PERMM на бульваре Гагарина, 24 в долине Егошихи. Пилотный проект начали реализовывать в конце 2021 года, а запустили в 2022 году. Сейчас этот объект находится на правобережном склоне долины и принимает сток с прилегающей автодороги и придомовой территории с парковкой. Дождевой сад оснащён системой мониторинга производительности и позволяет брать пробы очищенного поверхностного стока.

Впервые технологию дождевых садов в Перми начали обсуждать ещё весной 2021 года, когда учёные Пермского политеха предложили решить проблему отведения и очистки ливневых и талых вод с помощью таких сооружений.

Сооружения возводятся в рамках проекта «Зелёное кольцо». Ранее власти сообщали, что всего планируется обустроить 12 дождевых садов в долине Егошихи и 13 в долине Данилихи. Краевые и городские чиновники поддержали инициативу и включили создание дождевых садов в проект по ревитализации (восстановлению) долин малых рек.

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