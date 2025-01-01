Алёна Бронникова С концессионера строительства Чусовского моста в Перми взыскали 6 млн рублей Суд удовлетворил иск минимущества Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Арбитражный суд Пермского края принял решение по иску краевого минимущества к ООО «Пермская концессионная компания» (ПКК) о взыскании задолженности по договору аренды земельного участка. Требования властей к ответчику были удовлетворены. ПКК должна выплатить 6,15 млн руб.

Как указано в решении суда, участки, находящиеся в госсобственности Пермского края, в соответствии с приказом министерства 2018 года о предоставлении участков по договору аренды были переданы ПКК на срок до 22 июня 2032 года. Имущество было передано ответчику 12 июля 2018 года по акту приёма-передачи. По договору арендатор обязан ежеквартально вносить арендную плату за пользование этими участками.

Изначально сумма составляла 4,18 млн руб. в год. В начале февраля 2024-го стороны заключили дополнительное соглашение, согласно которому размер платы вырос до 6,15 млн руб. ПКК не внесла вовремя плату по договору, направленную в её адрес претензию оставила без ответа, что послужило основанием для обращения минимущества в суд. Урегулировать спор мирным путём сторонам не удалось. Доказательства внесения платежа ответчиком в суд не представлены.

Договор аренды был заключён на 19 участков, расположенных на Восточном обходе краевой столицы и на трассе Пермь—Березники под подъездами к Чусовскому мосту. Площадь объектов недвижимости составляет более 78,6 га.

«Исковые требования удовлетворить. Взыскать с ООО «Пермская концессионная компания» в пользу Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края задолженность в размере 6,15 млн руб. Взыскать с ООО в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 209,7 тыс. руб. Решение может быть обжаловано в течение одного месяца со дня его принятия», — сообщается в решении арбитража.

Иски к ПКК минимущества направило в арбитражный суд в декабре 2024 года. Как сообщалось, обращением послужила просрочка по платежам за аренду земельных участков.

Напомним, концессионное соглашение по Чусовскому мосту было подписано в 2017 году. Концессионером выступила ПКК, генподрядчиком — АО «Стройтрансгаз» (СТГ). Подрядчик должен был построить новый, а затем отреставрировать старый мост. Движение по новому было запущено в 2022 году, а к ремонту старого СТГ так и не приступил, что стало причиной расторжения с ним договора в 2024 году.

Новым генподрядчиком стало ООО «Дом.59», в декабре компания приступила к поиску субподрядчиков на достройку моста. Завершить работы планируется в 2027 году. В данный момент техническая готовность объекта составляет 53,2%.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.