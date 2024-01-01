Алёна Бронникова Власти Прикамья подали иски к концессионеру строительства Чусовского моста Пермская концессионная компания просрочила оплату арендованных участков Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края направило в арбитражный суд четыре иска к концессионеру строительства Чусовского моста ООО «Пермская концессионная компания» (ПКК). Согласно картотеке дел, в суд иски поступили 25 декабря. На данный момент к производству они не приняты.

В ведомстве «Коммерсантъ-Прикамью» рассказали, что обращением в суд послужила просрочка по платежам за аренду земельных участков. Истец требует провести необходимые выплаты. О каких участках и в течение какого времени не поступала оплата, в министерстве не уточнили.

Ранее в этом году ПКК расторгла договор с генподрядчиком АО «Стройтрансгаз», так и не приступившим после строительства нового моста к ремонту старого, и заключила договор с ООО «Дом.59». В декабре компания приступила к поиску субподрядчиков на проведение работ в рамках достройки моста через Чусовую в Перми по монтажу автоматизированной системы управления дорожным движением, строительству надземного пешеходного перехода, а также ремонту ж/д путепровода.

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