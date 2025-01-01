В Пермском крае жёнам погибших на СВО бойцов передали госнаграды Поделиться Твитнуть

В Пермском муниципальном округе прошла церемония вручения государственных наград супругам погибших на СВО бойцов: Дмитрия Крошина, Алексея Борисова и Алексея Изместьева.

Женщинам передали два ордена Мужества и медаль Жукова.

«Эти воины проявили мужество и самоотверженность, защищая мирных жителей, ценности и будущее России. Их подвиг навсегда останется в памяти народа, а имена вписаны в историю. Память о павших героях будет жить вечно, а их подвиг станет примером истинного патриотизма для будущих поколений» , — говорится в информации властей.

Ранее в военном комиссариате Пермского района уже проходило торжественное мероприятие, посвящённое вручению государственных наград жёнам бойцов специальной военной операции.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.