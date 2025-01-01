В военкомате Пермского района жёнам участников СВО вручили госнаграды
В военном комиссариате Пермского района прошло торжественное мероприятие, посвящённое вручению государственных наград.
Медаль «За отвагу» была присвоена Сергею Вершинину, который в настоящее время находится в зоне активных боевых действий. Награду вместо него приняла жена.
В тот же день Орденом мужества был посмертно отмечен Альберт Щербинин, а медалью Жукова — Александр Миков. Награды семьям героев передали их вдовам.
Альберт Щербинин отдал свою жизнь, проявив героизм на Харьковском направлении, пожертвовав собой, чтобы защитить сослуживцев при выполнении боевой задачи.
«С детства мечтал о военной службе, всегда был сильным и целеустремлённым», — рассказала Альфия Семирикова, мать Альберта. У него остались жена и маленькая дочь.
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