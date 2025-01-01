Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермская художественная галерея закрылась для посещений Дальнейшая выставочная деятельность в помещении временного хранения не планируется Поделиться Твитнуть

Во временном помещении Пермской художественной галереи на площадке завода «Телта» 23 июня состоялся финисаж выставки «Николай Неврев. «Большой выигрыш»: номинал удачи пореформенной эпохи» (6+). Тем самым галерея завершила большой выставочный проект «От реставрации к интерпретации».

На протяжении нескольких месяцев галерея проводила выставки одной картины, на которых подробно рассказывалось не только о произведении искусства, но и об эпохе, когда оно было создано, а также о том, как картина проходила реставрацию и какие открытия были при этом сделаны. Музей рассказывал о том, как он готовит экспонаты к переезду в новое здание.

Сейчас проект закрылся, соответственно, временное помещение художественной галереи по ул. Окулова, 75 закрыто для посещений.

По информации «Нового компаньона», руководство галереи не планирует новые выставочные проекты на этой площадке. Дальнейшее пребывание учреждения на территории «Телты» будет связано с подготовкой коллекции к переезду на «Завод Шпагина». По словам источника в учреждении, планируется окончательная упаковка всей коллекции для переезда, ведётся работа над уточнением экспозиционного плана в новом здании.

Александр Дейнека. "Стахановцы"

Ольга Шур

Кроме того, галерея продолжает отправлять свои экспонаты на выставки в другие города. Так, в Омском областном музее изобразительных искусств им. М.А. Врубеля 25 июня открывается выставка «Дорогие товарищи женщины! Образы советской эпохи» (0+), на которую из коллекции Пермской галереи отправлено 14 работ. В Сибирь отправились картины Александра Дейнеки, Константина Юона, Аристарха Лентулова, Сергея Герасимова, Евгения Широкова и других советских художников. Картина из пермской коллекции — «Стахановцы» Александра Дейнеки (1937) -- стала заглавной композицией выставки, олицетворяющей дух новой эпохи и возвышенный образ советского человека.

Точные сроки переезда Пермской галереи в новое здание по-прежнему неизвестны.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.