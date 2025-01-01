Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Русская фортуна В Пермской галерее открылась четвёртая выставка из серии «От реставрации к интерпретации» Поделиться Твитнуть

Ольга Шур

Проект «От реставрации к интерпретации» (6+) создавался как одно из многочисленных превью к предстоящему открытию экспозиции в новом здании Пермской художественной галереи, и в нём участвовали работы, которые, готовясь к переезду, прошли реставрацию в научно-реставрационном центре имени Игоря Грабаря в Москве. Выставка, открывшая­ся 17 мая в рамках «Ночи музеев», — не исключение: картина Николая Неврева «Большой выигрыш» (1874) только что прибыла из столицы и выглядит как новенькая.

В отличие от предыдущих выставок, здесь мало что удаётся рассказать собственно о реставрации: никаких сенсационных открытий исследование картины не принесло. Если при работе с нидерландской картиной XVI века «Грехопадение» под слоем краски был найден ещё один, причём центральный, персонаж, а при исследовании фламандской «Аллегории науки» дата её создания «сдвинулась» почти на столетие, то в работе с русским полотном второй половины XIX века самым захватывающим сюжетом стала борьба с плесневыми грибками. В экспозиции можно увидеть их чрезвычайно эффектные увеличенные фотоснимки, а также прочитать рассказ о методах их ликвидации.

Однако основной сюжет выставки выстроился вокруг самой картины: контексты располагаются вокруг неё слоями, складываясь в целый мир — мир пореформенной Москвы, доходных домов, первых коммерческих банков и тотальной растерянности небогатого дворянства — людей, которые ещё недавно повелевали собственными маленькими деревенскими империями, а сейчас вынуждены изобретать способы добыть деньги на хлеб и дрова.

Куратор проекта «От реставрации к интерпретации» Игорь Мартынов — специалист по западноевропейскому искусству, однако произведение Неврева изучил досконально, кроме того, он к этой работе просто неравнодушен. На одной из вечеринок по случаю какого-то юбилея галереи — лет 20 назад — Мартынов придумал игру в «живые картины», и одной из «оживающих» картин стал «Большой выигрыш». Был выстроен подиум с занавесом, и, когда занавес открывался, в огромной раме появлялся сюжет картины Неврева, разыгранный студентами Пермского института культуры.

На открытии выставки 17 мая Мартынов проводил кураторскую экскурсию, и это была даже не экскурсия и уж точно не лекция, а что-то вроде моноспектакля, во время которого зритель погружался в сюжет картины, в жизнь Москвы 1870-х годов и в обстоятельства жизни художника Николая Неврева.

В сюжете картины три героя: молодой человек, его отец и девушка, вероятнее всего, сестра. Николай Неврев изобразил момент, когда семья обнаруживает, что купленная ими облигация номиналом в 100 рублей принесла им выигрыш — мы точно не знаем какой, но очевидно, что выигрыш может стать решением серьёзных проблем.

Семья живёт в скромной меблированной комнате в доходном доме. На стене — портреты в рос­кошных рамах, одна из них с гербом — это остатки былой роскоши, портреты именитых предков. В расходной книге, куда девушка — видимо, очень тщательно — вносит все траты, записаны лишь «хлеб» и «кофе», а такой важной статьи расходов, как «дрова», нет, хотя в комнате есть изразцовая голландская печка, а рядом с девушкой на диване лежит шуба — в помещении холодно.

В этих деталях читается целая история, достойная Гоголя или Достоевского. Это очень «литературная» картина, и русская литература с её «маленькими людьми» стала одним из контекстных слоёв, в который кураторы «укутали» полотно Неврева: литературе того времени посвящён один из выставочных стендов — это уже традиция проекта «От реставрации к интерпретации».

Важным компонентом русского литературного процесса второй половины XIX века были толстые журналы: в них первоначально печатались самые важные и громкие произведения ведущих авторов. Стопка таких журналов лежит на этажерке в комнате героев «Большого выигрыша»: на верхней полке журналы в бумажных обложках, ниже — переплетённые; видимо, читать эта семья любит, а на переплёт уже не хватает денег.

Интересно, что журналы того времени стали источником информации о провенансе картины. «Большой выигрыш» поступил в коллекцию Пермской галереи из Музейного фонда в самом начале комплектования этой коллекции; в Музейный фонд картину передали из Чрезвычайной комиссии (ЧК), а чекисты не слишком распространялись, у кого конфисковали произведение искусства. Готовясь к выставке, Игорь Мартынов изучал современные Невреву журналы и в одном из них нашёл репродукцию картины с указанием владельца — это был купец Николай Сергеевич Мазурин, серьёзный коллекционер, состоявший в родстве с Мамонтовыми, Щусевыми и Третьяковыми — главными коллекционерами и меценатами России.

«Литературность» картины — это общая черта популярной в то время жанровой живописи. Это художественное явление — ещё один важный контекст выставки, и ему посвящён один из выставочных стендов, на котором можно найти репродукции картин Павла Федотова, Василия Перова, Константина Маковского. Во время своей экскурсии Игорь Мартынов неоднократно упоминал Федотова; по мнению искусствоведа, Николай Неврев, не получивший профессионального художественного образования, тем не менее схож в своём творчестве с этим выдаю­щимся автором жанровых картин — прежде всего своим тёплым, сочувственным отношением к персонажам.

Как и в предыдущих выставках проекта, в центральной витрине экспозиции находятся карта места действия и монеты из необъятной нумизматической коллекции галереи. Это не простая карта: студенты Уральского филиала живописи, ваяния и зодчества создали для неё миниатюрные, но очень точные и детальные керамические макеты важных для сюжета выставки московских зданий: доходных домов, банков и магазинов, Сухаревской башни с примыкающим к ней рынком — это был единственный в городе рынок антиквариата, и на нём, возможно, герои картины продавали фамильные ценности. Получилась игрушечная Москва 1870-х годов.

Деньги, имевшие обращение в тот исторический период, на сей раз — не просто интересное дополнение к основному сюжету, они, можно сказать, главные действующие лица. В своей экскурсии Игорь Мартынов подробно рассказывает, какие были во времена Неврева зарплаты, какие цены, какая конъюнктура. Так, любопытно узнать, что платье в магазине обходилось в две, а то и в три зарплаты чиновника — гораздо дешевле было шить на заказ; кофе, который фигурирует в расходной книге героини картины, был популярным напитком и стоил примерно столько же, сколько и сейчас в переводе на современные цены, однако, поскольку был так называемым «колониальным товаром», а у России не было колоний, то пили не чистый кофе: к нему добавляли четверть, а то и половину молотого цикория.

Хотя картина живописует радостный момент в жизни персонажей, куратор выставки считает, что перспективы у этой семьи невесёлые. На это, по мнению Мартынова, указывает «минорная», нисходящая диагональ — основа живописной композиции, а также простой здравый смысл. Вряд ли один большой выигрыш сможет навсегда избавить симпатичных героев от проблем…

У художника Николая Неврева, который много работал, которому заказывал портреты сам Третьяков, чуда в жизни так и не случилось. Когда умер его благодетель — генерал, который предоставлял художнику жильё и мастерскую, наследники просто выставили Неврева за дверь, и он покончил с собой.

Проект «От реставрации к интерпретации» — замечательное изобретение кураторского коллектива Пермской художественной галереи. Удивительный выставочный формат, когда одна картина становится фокусом большого исследования и замысловатого сюжетного построения, достоин самых престижных музейных премий. Четвёртая моновыставка проекта задумывалась как последняя в серии, но, поскольку подготовка к переезду в новое здание галереи всё ещё не начинается, возможно, у серии выставок будет продолжение. Ведь интересные контексты можно найти не только у тех работ, что недавно прошли реставрацию, но и у многих других.

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