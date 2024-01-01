Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Возвращение «Иосифа Прекрасного» В Пермской художественной галерее открылась очень подробная выставка, посвящённая одной картине Поделиться Твитнуть

Ольга Шур

Выставки одной картины — далеко не редкий формат в музейной работе, однако проект Пермской художественной галереи «От реставрации к интерпретации. Четыре истории» (6+) — это нечто принципиально новое. Как ясно из названия, проект состоит из четырёх моновыставок, и каждая посвящена одной работе из коллекции галереи, недавно прошедшей реставрацию.

Первая экспозиция в серии уже открылась в выставочном пространстве временного хранилища галереи на площадях завода «Телта». С 13 декабря 2024 года по 2 февраля 2025 года здесь будет выставляться картина «Сцены из жизни Иосифа Прекрасного» неизвестного итальянского художника конца XV — начала XVI века.

На вернисаже директор галереи Юлия Тавризян сказала: «Мне кажется, коллеги изобрели новый выставочный жанр…» Казалось бы, посмотреть на одну картину — это пятнадцать минут, ну, полчаса, если есть дополнительные материалы; но на этой выставке можно «зависнуть» очень надолго, потому что она распадается на несколько увлекательных сюжетов, каждый из которых захватывает любопытного посетителя и может увести очень далеко. Недаром архитектор экспозиции Никита Гойнов предусмотрел в выставочном пространстве удобные банкетки, чтобы посетитель мог отдохнуть и «переварить» увиденное. В Пермской галерее таких сидячих мест для посетителей раньше не было.

Выставка чётко делится на два крыла, соответственно, посетитель может выбрать один из двух маршрутов.

Тем, кто начал осмотр слева, придётся изучить много новых слов, ведь эта часть экспозиции посвящена работе реставраторов, и на одном из стендов — целый словарь, множество совершенно незнакомых обывателю слов из профессионального сленга с подробным объяснением их значения. В центральной витрине — материалы и инструменты реставратора; отдельный стенд посвящён красочным пигментам: здесь можно узнать, из каких природных материалов изготавливают тот элемент краски, который придаёт ей цвет. Картина — героиня выставки «Сцены из жизни Иосифа Прекрасного» написана темперой — древнейшей краской на основе яичного желтка, но те же самые пигменты придают цвет и масляной краске, только связующий элемент у неё другой.

Целый стенд посвящён изнанке картины и так называемому «паркетажу» — каркасу из деревянных реек, который укрепляет доску (эта картина написана именно на доске, а не на холсте) и в то же время не слишком её сковывает: рейки укреплены подвижно, с учётом того, что дерево — природный материал, он подвержен изменениям и, если его укрепить «намертво», может растрескаться.

Фокус этой части выставки — сравнение картины до и после реставрации с выделением особо повреждённых фрагментов.

Во втором маршруте — если начать осмотр справа — сюжетов гораздо больше. Прежде всего, особенности бытования произведения. Его необычный вытянутый формат и размеры, материал (дерево), а также возраст — это ж конец XV века, самое что ни на есть Возрождение! — говорит о том, что это, собственно, и не картина вовсе, а spalliere — деталь интерьера спальни, расписная стенная панель. Обычно такие спальеры были парными, а на произведении из коллекции галереи изображена только половина библейского сюжета об Иосифе Прекрасном… Значит, где-то есть вторая такая же работа. Где она и сохранилась ли вообще? Неизвестно. Чудо будет, если она найдётся…

Ольга Шур

Ещё один будоражащий, вдохновляющий и даже авантюрный сюжет связан с провенансом картины: она принадлежала «парфюмерному королю» Генриху Брокару, известнейшему поставщику парфюмов, коллекционеру и меценату. Именно он изобрёл духи «Букет императрицы», который долгие десятилетия после смерти Брокара оставался популярнейшим ароматом Советского Союза под революционным псевдонимом «Красная Москва», равно как и другой брокаровский шедевр — «Персидская сирень», которая даже названия не меняла и подарила своё имя популярной пьесе Николая Коляды.

Брокар скончался в 1900 году, а его вдова Шарлота Андреевна открыла музей из произведений обширной коллекции парфюмера. После Октябрьской революции коллекция была разрознена, картины разбрелись по музеям Советского Союза. Далеко не сразу «Сцены из жизни Иосифа Прекрасного» оказались в Перми, где выставлялись в зале итальянского искусства на втором этаже Спасо-Преображенского собора.

О Брокаре на выставке много интересных материалов, в том числе томик Валентина Пикуля с посвящённой парфюмеру новеллой «Душистая симфония жизни».

На центральной витрине в правом крыле выставки — караванные пути на территории «Плодородного полумесяца» между долинами Евфрата и Нила, которая считается колыбелью современной цивилизации. Приключения библейского Иосифа начинаются с того, что братья продают его проезжим торговцам, и этот момент как раз изображён на картине. Как проходили караванные тропы в библейском мире, можно посмотреть на специально нарисованной карте-схеме, рядом с которой — монеты, которые имели хождение в те времена.

Хранитель обширной нумизматической коллекции галереи Вадим Лыгин нашёл несколько невероятных экземпляров. Кроме всевозможных тетрадрахм с изображениями всадников и старинных шекелей, которыми торговцы расплатились с братьями за Иосифа, а Синедрион — с Иудой за жизнь Иисуса Христа, здесь есть и курьёзная монета — гёрлицкий шекель, немецкая монета эпохи Возрождения, которую сегодня назвали бы сувенирной. В XV веке, то есть примерно тогда, когда были написаны «Сцены из жизни Иосифа Прекрасного», в немецком Гёрлице построили копию храма Гроба Господня, и набожные христиане, которые хотели бы совершить паломничество в Святую Землю, но не могли себе это позволить, отправлялись в Гёрлиц и там покупали эти монеты — копии тех, за которые был продан Иисус.

О каждой монете можно прочитать на специальных карточках, вложенных в кармашек сбоку от витрины.

Фокус правого крыла выставки — собственно, картина, «Сцены из жизни Иосифа Прекрасного». После реставрации она выглядит очень свежо, но современный мейк-ап не скрывает, а подчёркивает её глубокую архаичность, её очевидные средневековые «корни». Это картина-«комикс»: в одном сюжете объединены сразу несколько эпизодов библейского мифа. Умиляет и трогает наивность художника, в меру своих знаний представляющего себе фантазийный библейский пейзаж, костюмы библейских персонажей, реалии древней жизни… Взять хотя бы верблюдов — забавных животных, которые пришли в эту картину не из зоопарка, а из средневекового бестиария.

Выставка очень ёмкая, требующая изучения. Есть прекрасный аудиогид, но рекомендуется всё-таки посещать её с экскурсией, потому что каждый из специалистов, которые эти экскурсии проводят, будь это руководитель проекта «От реставрации к интерпретации», заместитель директора галереи по научной работе Ольга Старцева, куратор выставки, заведующий отделом западноевропейского искусства Игорь Мартынов, хранитель коллекции деревянной скульптуры Ксения Зубакина, музейный педагог и художница Яна Дорофеева или экскурсовод Григорий Ноговицын, «поёт» об «Иосифе Прекрасном» собственную, очень увлекательную «песню». А если вам повезёт встретить в пространстве экспозиции Вадима Лыгина… Вы вообще не уйдёте с этой выставки.

Экскурсию ведёт Ольга Старцева

Ольга Шур

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.