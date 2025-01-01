В Перми до 31 увеличилось число стобалльников Поделиться Твитнуть

Ирина Молокотина

Наивысший результат на ЕГЭ по географии показали двое пермских школьников: Максим Максимов (школа №7) и Екатерина Щукина (школа дизайна «Точка»). Таким образом общее число пермских выпускников, набравших 100 баллов на ЕГЭ в этом году, достигло 31. Об этом сообщили в администрации Перми.

Напомним, ранее сообщалось о 15 пермских стобалльниках по химии и двух — по истории. Шесть учеников 11 классов получили 100 баллов по русскому языку. Один 11-классник достиг наивысшего результата на экзамене по математике. Ещё одна выпускница получила максимальный балл по обществознанию. ЕГЭ по физике на 100 баллов написали четыре человека.

На данный момент в Пермском крае 56 школьников получили 100 баллов по одному предмету, один из них — мультистобалльник.

Теоретически результаты ещё могут измениться. Напомним, 3 и 4 июля, по решению президента Владимира Путина, предусмотрены дни для пересдачи экзаменов по одному предмету для выпускников текущего года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.