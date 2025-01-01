В Пермском крае определился первый в этом году мультистобалльник Выпускник лысьвенского лицея «ВЕКТОРиЯ» на максимальную оценку написал русский язык и физику Поделиться Твитнуть

Арсений Чайников

Министерство образования Пермского края

В Пермском крае обнародованы результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ) по физике и обществознанию. После обработки семи экзаменационных работ выявлен первый выпускник, продемонстрировавший налучшие результаты сразу по нескольким дисциплинам, получив максимальные баллы.

Как сообщили в Министерстве образования и науки Пермского края, учащийся лицея «ВЕКТОРиЯ» из Лысьвы Арсений Чайников стал обладателем 200 баллов по двум предметам: русскому языку и физике. По профильной математике молодой человек получил 90 баллов. Выпускник планирует связать свою дальнейшую жизнь с физикой.

Кроме Арсения, еще шесть выпускников из Перми, Чусового и Чайковского также получили 100 баллов по физике. В общей сложности около 190 человек набрали 81 балл и выше по этому предмету.

По обществознанию максимальный балл получили две выпускницы: из Лицея пермского кампуса Высшей школы экономики и гимназии №17. Около 250 человек показали результаты в 81 балл и выше по данному предмету.

На данный момент в Пермском крае 52 ученика получили максимальные 100 баллов по одному из предметов.

Продолжаются резервные дни для сдачи экзаменов по всем предметам, которые продлятся до 23 июня. Они предназначены для выпускников прошлых лет и текущего года, которые не смогли принять участие в основном этапе по уважительным причинам или получили неудовлетворительную оценку по одному из обязательных предметов (русскому языку или математике).

Кроме того, 3 и 4 июля в рамках основного периода ЕГЭ по решению президента Владимира Путина предусмотрены дополнительные дни для пересдачи экзаменов по одному предмету для выпускников текущего года.

Среди школ, выпускники которых показали 100-балльные результаты, можно выделить:

Пермь: гимназия №17, школы №146 и «Флагман», лицей №2;

Лысьва: лицей «ВЕКТОРиЯ»;

Чайковский: школа №10;

Чусовой: гимназия;

Лицей пермского кампуса Высшей школы экономики.

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