ЕГЭ по географии на 100 баллов написали четыре выпускника из Пермского края Всего 56 школьников получили максимальную оценку по одному из предметов Поделиться Твитнуть

Ирина Молокотина

В Пермском крае ещё четверо учащихся школ показали наивысший результат на ЕГЭ, получив по 100 баллов, об этом сообщили в Министерстве образования и науки Пермского края.

Четыре выпускника из пермской школы №7, школы дизайна «Точка», Калининской школы (Кунгурский округ) и Бабкинской школы (Пермский округ) продемонстрировали абсолютные знания на экзамене по географии.

В общей сложности, на текущий момент в Пермском крае 56 школьников получили максимальную оценку по одному из предметов, и один из них смог достичь этого результата по нескольким дисциплинам.

Ранее в минобре сообщили, что учащийся лицея «ВЕКТОРиЯ» из Лысьвы Арсений Чайников стал обладателем 200 баллов по двум предметам: русскому языку и физике. Он первый и пока единственный мультистобалльник в этом году.

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