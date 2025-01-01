Синоптики сообщили, когда в Пермский край вернётся тёплая погода Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

После экстремально холодных дней в начале недели, начиная со среды в Пермском крае прогнозируется постепенное повышение температуры. При этом с четверга вновь ожидаются осадки, но относительно тёплая погода сохранится. Об этом пишет ВЕТТА со ссылкой на ГИС-центр ПГНИУ.

Согласно информации метеорологов, самая низкая температура была зафиксирована в ночь на понедельник, и до конца недели таких значений уже не предвидится.

Максимальная температура воздуха днём в течение всей недели будет колебаться в пределах +18…+24 градусов. Ожидаемое количество осадков на этой неделе соответствует средним значениям или немного превышает их. Все осадки придутся на период с четверга по воскресенье, и к концу недели опять вероятны интенсивные дожди.

Ранее синоптики сообщали, что прошедший в Перми ливень 21 июня принёс 24 мм осадков. Всего же с 15 по 22 июня в городе выпало 94 мм осадков, что больше июньской нормы.

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