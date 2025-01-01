В Пермском крае температура воздуха упала до +2 градусов Поделиться Твитнуть

фото: pvproductions

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Необычайно холодная ночь зафиксирована 23 июня в восточной части Европейской России в целом и в Пермском крае в частности. Об этом сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

Ночные часы 23 июня в Пермском крае стали самыми холодными с 25 мая. Резкое похолодание было спровоцировано ясной, почти безоблачной погодой и отсутствием ветра в пределах арктической воздушной массы, пришедшей с территории Новой Земли.

На большей части метеостанций региона минимальные показатели термометра опустились ниже +5 градусов. В частности, в Гайнах и Губахе столбики термометра показали +2,3 градуса, а в Кунгуре +2,7 градуса. В Перми минимальная температура достигла +4,4 градуса, что всего на 0,4 градуса выше абсолютного минимума для 23 июня, зафиксированного в 2023 году.

Наиболее низкие температуры наблюдались на севере Кировской и Костромской областей, где воздействие антициклона ощущалось особенно сильно. В населённых пунктах Лальск и Шарья минимальная температура составила +0,4 градуса.

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