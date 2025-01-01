За неделю в Перми выпало больше месячной нормы осадков Некоторые метеостанции региона фиксируют приближение к двум месячным нормам Поделиться Твитнуть

фото: ЕДДС Перми

Прошедший в Перми ливень 21 июня принёс 24 мм осадков. Всего же за период с 15 по 22 июня в городе выпало 94 мм осадков, что больше июньской месячной нормы. Об этом сообщает ГИС-Центр ПГНИУ.

В то же время на некоторых метеостанциях региона количество осадков за июнь уже превысило 100 мм. Например, в Ножовке за последние 36 часов выпало 58 мм осадков, а всего с начала июня — 137 мм — это близко к двум месячным нормам.





«Однако на многих других станциях с начала июня выпало еще менее половины от месячной нормы», — говорят синоптики.





Они также отмечают, что в ближайшие трое суток возможно прекращение осадков, но вторая половина этой недели может быть снова дождливой.









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