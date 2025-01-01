В Прикамье простятся с погибшим на СВО Сергеем Изгагиным Поделиться Твитнуть

фото предоставлено администрацией Суксунского муниципального округа

В ходе СВО на Украине, в ДНР и ЛНР погиб житель Прикамья Сергей Изгагин, об этом сообщили в администрации Суксунского муниципального округа.

«Снова печальная весть для нашего округа. В зоне специальной военной операции погиб Изгагин Сергей Иванович. Выражаем искренние слова соболезнования родным и близким Сергея. Светлая память...» — говорится в информации властей, опубликованной на официальной странице муниципалитета ВКонтакте.

Церемония прощания пройдёт 24 июня с 11:00 в храме Николая Чудотворца Великорецкого (с. Брехово, ул. Школьная, 4).

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Гайнской округе Прикамья 24 июня состоится церемония прощания с гранатомётчиком Леонидом Лесниковым, который также погиб в зоне СВО при выполнении боевой задачи в окрестностях Макеевки.

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