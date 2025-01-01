В Пермском крае похоронят погибшего на СВО гранатомётчика Леонида Лесникова Поделиться Твитнуть

В Пермском крае 24 июня состоится церемония прощания с гранатомётчиком Леонидом Лесниковым, который погиб в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Об этом в своём аккаунте в социальной сети ВКонтакте сообщила глава Гайнского округа Елизавета Шалгинских.

Военнослужащий ушёл из жизни в ноябре 2024 года.

Родился военнослужащий в п. Жумчужный, в последнее время он проживал с семьёй в Кербатах. Подчёркивается, что боец погиб при выполнении боевой задачи в окрестностях Макеевки.

Глава муниципалитета от своего имени и от имени администрации Гайнского муниципального округа принесла глубочайшие и искренние соболезнования родным, близким и друзьям военнослужащего.

Церемония прощания с Леонидом Лесниковым назначена на 24 июня и пройдёт в ДК п. Жемчужный. За день до этого, 23 июня, жители посёлка Кербаты смогут проститься с бойцом.

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